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        Ordu'daki arıcılık enstitüsünde 30 ülkeden gelen arıcılara eğitim verildi

        Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde birçok ülkeden belirli periyotlarla gelen bal üreticilerine, arı üretimi ve arıcılık faaliyetlerini geliştirme konularında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:05
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        Ordu'daki arıcılık enstitüsünde 30 ülkeden gelen arıcılara eğitim verildi
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        Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde birçok ülkeden belirli periyotlarla gelen bal üreticilerine, arı üretimi ve arıcılık faaliyetlerini geliştirme konularında eğitim verildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile hazırlanan proje kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen arıcılar, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde bir araya geldi.

        Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, AA muhabirine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren enstitünün yerelde, bölgeselde ve ulusal düzeyde eğitim ve Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

        Avrupa ülkelerinin yanı sıra Balkan, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden arıcıların belli aralıklarla gelerek eğitim aldığını belirten Cınbırtoğlu, son olarak Malta'dan gelen arıcılara eğitim verdiklerini ifade etti.

        Arıcılara yönelik olarak arı üretimi, temel arıcılık yetiştirme ve arı sağlığı gibi faaliyetlerini geliştirebilecekleri konularda eğitimlerin verildiğini anlatan Cınbırtoğlu, arıcıların kendi ülkelerinde arıcılığın artması ve yaygınlaşmasında rol üstlendiğini vurguladı.

        Cınbırtoğlu, Malta, Azerbaycan, Ukrayna, Nijer, Sudan, Burkina Faso, Gine, Gana, Gürcistan, Özbekistan, Yunanistan, Kosova ve Kamerun gibi ülkeler olmak üzere şimdiye kadar 30 ülkeden gelen arıcılara bu eğitimi verdiklerini kaydetti.

        Bunun yanı sıra Ordu'dan uzman ekiplerin çeşitli ülkelere giderek eğitim faaliyetlerine katıldıklarına değinen Cınbırtoğlu, yabancı arıcıların ilerleyen süreçte burada eğitim almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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