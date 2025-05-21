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        Ordu'da Biyoinovasyon Merkezinde tarıma yönelik çalışmalar sürüyor

        Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Biyoinovasyon Merkezinde tarıma yönelik modern çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:57 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:02
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        Ordu'da Biyoinovasyon Merkezinde tarıma yönelik çalışmalar sürüyor
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        Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Biyoinovasyon Merkezinde tarıma yönelik modern çalışmalar devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Vali Muammer Erol, Ulubey Kaymakamı Esra Demirtaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Biyoinovasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

        Merkez hakkında bilgi veren Güler, ata tohumundan aromatik bitkilere, topraksız tarımdan gübre üretimine kadar birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Güler, merkezin özellikle doku kültürü laboratuvarında önemli çalışmalara imza attığını ve ata tohumlarını koruduğunu ifade ederek, Ulubey Akpınar'daki atıl okul binasını dönüştürerek kurdukları Biyoinovasyon Merkezinin tarımda bilim, teknoloji ve üretimi bir araya getirdiğini dile getirdi.

        Doku kültürü laboratuvarında mavi yemiş, lavanta, aronya, orkide gibi türlerde 40 binin üzerinde fidan üretildiğini anlatan Güler, "19 farklı tür için çalışmalar sürüyor. Ata tohum merkezimizde 75 tür ve 252 çeşit ata tohumunu koruyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dikey ve yatay tarım modüllerinde domates, brokoli, karalahana gibi sebzelerle topraksız üretim denemeleri yaptıklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

        "Sera ve deneme parsellerimizde yazlık, kışlık sebzeler ve tıbbi bitkiler test ediliyor. Distilasyon ünitemizde lavanta, ıtır, biberiye gibi bitkilerden yağ üretimi yapılıyor. Bitki fabrikamızda kapalı alanda üretim başladı. Doku kültürüyle üretilen fidanların adaptasyonu için serada testler yapılıyor. Kompost makinamızla budama ve organik atıklardan 24 saatte doğal gübre üretiyoruz. Fındık kabuğundan pelet üretimi başarıyla tamamlandı. Ayrıca, atık yağlardan Arap sabunu, tıbbi bitkilerden krem, şampuan, deodorant gibi doğal ürünler geliştiriyoruz."

        Güler, TÜBİTAK projeleri yürüten liseler ve BİLSEM öğrencilerini tarımın geleceğiyle buluşturduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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