Ordu'da Biyoinovasyon Merkezinde tarıma yönelik çalışmalar sürüyor

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Biyoinovasyon Merkezinde tarıma yönelik modern çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Vali Muammer Erol, Ulubey Kaymakamı Esra Demirtaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Biyoinovasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Merkez hakkında bilgi veren Güler, ata tohumundan aromatik bitkilere, topraksız tarımdan gübre üretimine kadar birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güler, merkezin özellikle doku kültürü laboratuvarında önemli çalışmalara imza attığını ve ata tohumlarını koruduğunu ifade ederek, Ulubey Akpınar'daki atıl okul binasını dönüştürerek kurdukları Biyoinovasyon Merkezinin tarımda bilim, teknoloji ve üretimi bir araya getirdiğini dile getirdi.

Doku kültürü laboratuvarında mavi yemiş, lavanta, aronya, orkide gibi türlerde 40 binin üzerinde fidan üretildiğini anlatan Güler, "19 farklı tür için çalışmalar sürüyor. Ata tohum merkezimizde 75 tür ve 252 çeşit ata tohumunu koruyoruz." ifadelerini kullandı.