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        Ordu'da 2 bin araçlık otoparkın inşaatına başlandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 bin araçlık otopark inşaatına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:46
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        Ordu'da 2 bin araçlık otoparkın inşaatına başlandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 bin araçlık otopark inşaatına başlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların başladığı Millet Bahçesi ve otopark inşaatında incelemelerde bulundu.

        Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Güler, Millet Bahçesi altında inşa edilecek otoparkın kapasitesinin 2 bine çıkarılmasıyla trafik yükünün azalacağını belirtti.

        Güler, 19 Eylül Stadyumu'nun yerine inşa edilecek Millet Bahçesi Projesinde saha çalışmalarının da başladığına işaret ederek, "Bu önemli yatırımla şehrimiz sadece yeni bir sosyal yaşam alanı kazanmıyor, aynı zamanda park sorununu da kökten çözecek otopark kazanıyor. Başlangıçta 420 araçlık olarak planlanan otopark, girişimlerimizle 2 bin araçlık kapasiteye çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

        Şehrin merkezinde yer alacak otoparkın trafik yükünü azaltarak Ordu'ya rahat bir nefes aldıracağını vurgulayan Güler, yeşil alanları, yürüyüş yolları, dinlenme bölgeleri ve sosyal donatılarıyla Millet Bahçesinin Ordulular için örnek bir yaşam alanı olacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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