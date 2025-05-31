Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, "2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 6'ncısı düzenlenen yarışların startı, Altınordu ilçesinde verildi.

Sporcular, Tayfun Gürsoy Parkı ve trafiğe kapatılan yerlerde yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından geçerek dereceye girmek için ter döktü.

2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası, elit erkekler ve kadınlar, genç erkekler ve kadınlar, yıldız erkekler ve kadınlar ile paratriatlon erkekler ve kadınlar olmak üzere 8 kategoride gerçekleştiriliyor.

20 ilden 400 sporcunun katılımıyla başlayan yarışlar, yarın sona erecek.