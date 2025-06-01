2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası sona erdi
Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen "2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" sona erdi.
Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen "2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" sona erdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 6'ncısı düzenlenen organizasyonun son gününde sporcular; yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda kıyasıya yarıştı.
Sporcular, Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı ve trafiğe kapatılan alanlarda yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından geçerek derece elde edebilmek için ter döktü.
Heyecan dolu yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Organizasyona 20 ilden 400 sporcu katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.