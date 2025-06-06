Trabzon ve çevre illerde 497 "acemi kasap" hastanelik oldu

Rize'de 128, Giresun'da 47, Gümüşhane'de 33, Bayburt'ta 29 ve Artvin'de 23 kişi kurban keserken bıçakla ve hayvan darbesiyle yaralandı.

Ordu'da ise 119 kişi kurban keserken yaralandı. Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde kurban kestiği sırada parmağından yaralanan Selman Ceylan (27), Ordu Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Trabzon'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek isterken kendini yaraladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.