Ordu'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Ordu'dan Samsun istikametine seyir halindeki 52 ED 334 şehirler arası yolcu otobüsünde, Ordu Çevre Yolu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede fark edilmesi üzerine otobüste bulunan 37 yolcu tahliye edildi.

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