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        Ordu'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Ordu'da seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 19:02 Güncelleme: 08.06.2025 - 19:06
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        Ordu'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Ordu'da seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ordu'dan Samsun istikametine seyir halindeki 52 ED 334 şehirler arası yolcu otobüsünde, Ordu Çevre Yolu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede fark edilmesi üzerine otobüste bulunan 37 yolcu tahliye edildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Ekiplerin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından yolcu otobüsü vinç yardımıyla kaldırıldı.

        Kısa süreli aksamanın yaşandığı yolda çalışmaların ardından trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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