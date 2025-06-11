Karadeniz su sporları antrenmanında kanolarla renklendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü sporcuları, bu kapsamda Altınordu ilçesi sahilindeki denizde antrenman gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesince çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak amacıyla Yelken ve Kano Eğitimi Projesi başlatıldı.

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