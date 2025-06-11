Karadeniz su sporları antrenmanında kanolarla renklendi
Ordu'da kano sporcuları yeni sezon antrenmanlarına Karadeniz'de başladı.
Ordu'da kano sporcuları yeni sezon antrenmanlarına Karadeniz'de başladı.
Büyükşehir Belediyesince çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak amacıyla Yelken ve Kano Eğitimi Projesi başlatıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü sporcuları, bu kapsamda Altınordu ilçesi sahilindeki denizde antrenman gerçekleştirdi.
Yaz sezonuyla kürek çekmeye başlayan kanocular, denizin yanı sıra ırmaklarda antrenmanlarına devam edecek.
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