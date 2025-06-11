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        Karadeniz su sporları antrenmanında kanolarla renklendi

        Ordu'da kano sporcuları yeni sezon antrenmanlarına Karadeniz'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:00
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        Karadeniz su sporları antrenmanında kanolarla renklendi
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        Ordu'da kano sporcuları yeni sezon antrenmanlarına Karadeniz'de başladı.

        Büyükşehir Belediyesince çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak amacıyla Yelken ve Kano Eğitimi Projesi başlatıldı.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü sporcuları, bu kapsamda Altınordu ilçesi sahilindeki denizde antrenman gerçekleştirdi.

        Yaz sezonuyla kürek çekmeye başlayan kanocular, denizin yanı sıra ırmaklarda antrenmanlarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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