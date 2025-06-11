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        Mavi ve yeşilin buluştuğu Ordu, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor

        Ordu'da turizmin önemli merkezlerinden Boztepe, çok sayıda yamaç paraşütü tutkununa ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:35
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        Mavi ve yeşilin buluştuğu Ordu, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor
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        Ordu'da turizmin önemli merkezlerinden Boztepe, çok sayıda yamaç paraşütü tutkununa ev sahipliği yapıyor.

        Altınordu ilçesinde denizden yaklaşık 530 metre yükseklikteki Boztepe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

        Kentin seyir terası konumunda bulunan ve teleferikle ulaşımın da sağlandığı Boztepe, Ordu ve diğer illerdeki yamaç paraşütü tutkunlarından da ilgi görüyor.

        Teleferikle Boztepe'ye çıkan adrenalin tutkunları, paraşütleriyle kendilerini boşluğa bırakarak yeşil ve mavinin tadını aynı anda çıkarıyor.

        Yaklaşık yarım saat havada kalan spor tutkunları, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

        Altınordu Boztepe Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı ve yamaç paraşütü pilotu Durmuş Şahin, AA muhabirine, Ordu'da yamaç paraşütü sporunun her yıl daha çok yaygınlaştığını belirterek, buraya gelen adrenalin tutkunları sayısının sürekli arttığını söyledi.

        Teleferikle Boztepe'ye 8 dakikada çıkan pilotların deniz ve doğa manzarası eşliğinde yamaç paraşütü yaptığını belirten Şahin, Ordu turizmine yamaç paraşütü sporunun ciddi şekilde katkı sunduğunu ifade etti.

        Şahin, sadece yamaç paraşütü izlemek için Boztepe'ye çıkan vatandaşların olduğunu dile getirerek, "Kuşbakışı seyrine doyum olmayan Ordu, bu alanda çok ciddi yol aldı. Tek başına uçan pilotlarımız var, bir de yolcuyla çift kişilik uçuşlarımız var. Yaz ayının gelmesiyle yamaç paraşütü yapanların sayısı oldukça arttı." dedi.

        Ordu'da bu sporu daha yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Şahin, gençlere eğitimler verdiklerini aktardı.

        13 yıldır yamaç paraşütü pilotu olan Erdinç Türkyılmaz ise "Yamaç paraşütü uçuşlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Havada kalma süremiz gayet güzel. Herkesi Ordu'ya eşsiz güzelliklerini görmeye bekleriz." diye konuştu.

        Bu arada adrenalin tutkunlarının yamaç paraşütü heyecanı dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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