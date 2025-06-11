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        Ordu'daki Anne Üniversitesinden 21 kadın mezun oldu

        Ordu'da, Anne Üniversitesi Projesi kapsamında eğitim alan anneler mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:17
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        Ordu'daki Anne Üniversitesinden 21 kadın mezun oldu
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        Ordu'da, Anne Üniversitesi Projesi kapsamında eğitim alan anneler mezuniyet sevinci yaşadı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, annelerin potansiyellerinin farkına varmalarına, aile içi iletişimlerini güçlendirmelerine ve sağlıklı yaşam davranışları kazanmalarına katkı sağlanması için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) ortaklığında kurulan Anne Üniversitesinin ilk 21 öğrencisi eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, üniversite ile böyle bir proje yapma hayalini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Öğrenmenin hayatın her anında olduğunu dile getiren Güler, "Burada da en güzel örneğini görüyoruz. Hayallerimiz, üniversitemiz ile şehrimizin buluşmasıydı. Bunu da birlikte yapıyoruz. Tüm annelerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ise annelerin proje ile öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiklerini vurguladı.

        Baş, annelerin aldıkları belgenin sadece mezuniyet belgesi değil, ömür boyu yanlarında taşıyacakları başarı nişanesi olduğunu kaydetti.

        Anneler adına konuşan Leyla Eser, bu süreçte her gün ayrı bir bilgi öğrendiklerini ifade ederek "Yenilendik, öğrendik, paylaştık. Öğrenmeye ve öğretmeye çalışan annelerin ilk mezunlarıyız. Bizlere bu yolculukta yenilenmemizi sağladığınız için hepinize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Protokol üyeleri, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan annelere mezuniyet belgelerini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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