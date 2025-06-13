Çanakkale'deki patlamada hayatını kaybeden sağlık personelinin cenazesi Ordu'da defnedildi

Patlamada babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için Kumkale Balıkçı Barınağı'na gelen Kumkale köyündeki kahvehane işletmecisi Semih Çetin (23) de ağır yaralanmıştı.

11 yıllık sağlık personeli Seçkin'in babası Musa ve ağabeyi Turgut Seçkin, taziyeleri kabul etti.

Törene, Seçkin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, Ünye Sağlık Müdürü Yusuf Güney, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yetkilileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen 34 yaşındaki Seçkin için Ünye ilçesindeki Ünye Büyük Camisi'nde tören düzenlendi.

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