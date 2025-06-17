Ordu'da Uluvahta Yaylası'ndaki gölet turizme kazandırılacak

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Uluvahta Yaylası'ndaki gölet turizme kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in hem kuraklığa karşı önlem almak hem de tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlerin yapılabilmesi için kente kazandırdığı göletlerden olan, Uluvahta Yaylası'ndaki göletin turizme açılacağı belirtildi.

Belediyenin çalışmalarıyla cazibesi artacak göletin Ordu turizmine katkı sağlayacağı vurgulanan açıklamada, Başkan Güler'in öncülüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla, 6 yılda kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezlerinde içme suyu, hayvancılık, tarım ve turizm alanında kullanılmak üzere göletlerin hayata geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kar ve yağmur sularının kaynağında tutulduğu göletlerin doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde inşa edildiği ifade edildi.