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        Ordu'da balık tutarken oltası elektrik teline takılan genç akıma kapılarak öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde ırmakta balık tutarken oltası elektrik teline takılan genç, akıma kapılması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 22:00 Güncelleme: 22.06.2025 - 22:00
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        Ordu'da balık tutarken oltası elektrik teline takılan genç akıma kapılarak öldü
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde ırmakta balık tutarken oltası elektrik teline takılan genç, akıma kapılması sonucu hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi'ndeki Curi Irmağı'nda balık tutmaya çalışan Birol Küçük'ün (17) oltası elektrik teline takıldı.

        Küçük'ün akıma kapıldığının fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Küçük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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