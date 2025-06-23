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        Yoroz Kent Ormanı manzarasını seyir terasından yaklaşık 200 bin kişi izledi

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da geçen yıl turizme açılan, ​​​​​​​panoramik seyir terasının da bulunduğu Yoroz Kent Ormanı, ziyaretçilerin uğrak noktalarından oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:07
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        Yoroz Kent Ormanı manzarasını seyir terasından yaklaşık 200 bin kişi izledi
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        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da geçen yıl turizme açılan, ​​​​​​​panoramik seyir terasının da bulunduğu Yoroz Kent Ormanı, ziyaretçilerin uğrak noktalarından oldu.

        Altınordu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 2006'da "kent ormanı" ilan edilen sahilden 900 metre yüksekteki Yoroz'un zirvesine Büyükşehir Belediyesince 1,5 yıl önce ​​​​​​​panoramik seyir terası inşa edildi.

        Çevre düzenlemesinin ardından yürüyüş basamakları da yenilenen Yoroz Kent Ormanı, geçen sezondan itibaren turizme hizmet sunuyor.

        Yapılan çalışmalarla yeni bir kimlik kazanan kent ormanı, bugünlerde mevsime özgü güzellikleriyle çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

        Zirvede kayalıkların üzerindeki seyir terasından görülmeye değer manzaralar sunan Yoroz Kent Ormanı, dağcılık ve kaya tırmanışı meraklılarının da uğrak noktaları arasında yerini aldı.

        Ormanın içindeki yürüyüş yolundan seyir terasına ulaşan yaklaşık 200 bin kişi, Ordu'nun Altınordu ilçesi ile Giresun'un bir bölümünü kuşbakışı izleme imkanı buldu.

        - "Manzara karşısında adeta büyülendik"

        İstanbul'dan ailesiyle gezmek için Ordu'ya gelen Kenan Akkılıç, AA muhabirine, Yoroz Kent Ormanı'nın zirvesinde yapılan seyir terasına çıktıklarını söyledi.

        Manzara karşısında adeta büyülendiklerini belirten Akkılıç, "Açıkçası bu kadar güzel manzara beklemiyorduk. Burada müthiş bir manzara var. Seyir terasından Ordu, Giresun ve bazı yaylaları görebilme imkanı bulduk." dedi.

        - "Yapılan çalışmalar ve gördüğüm manzara müthiş"

        Ziyaretçilerden Zehra Demir de Yoroz Kent Ormanı'na daha önce de geldiğini ifade ederek, "Yapılan çalışmalar ve gördüğüm manzara müthiş. Bir tarafta Ordu, diğer tarafta Giresun manzarası sizi bekliyor." diye konuştu.

        Yoroz Kent Ormanı'nın en sık ziyaret edilen yerler arasında olduğunu vurgulayan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Burada güzel şeyler yapılmış. Ziyaret ederek doğanın keyfini sürebilirsiniz. Özellikle Ordu'ya gelmeyi planlayan turistlere mutlaka buraya çıkıp, manzarayı izlemelerini tavsiye ederim. Dünyanın neresinden gelirseler gelsinler, mutlaka buraya uğrasınlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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