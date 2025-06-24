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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:05 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:05
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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ünye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Haziran'da Ordu ve Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ünün işlemleri tamamlandı.

        Ünye Adliyesine sevk edilen 14 şüpheliden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        Öte yandan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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