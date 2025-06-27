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        Ordu'da seyir halindeki otomobil yandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:56
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        Ordu'da seyir halindeki otomobil yandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ünye-Çaybaşı karayolunda seyreden Naile Özbaş yönetimindeki 52 ADV 892 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

        Durumu fark ederek aracı durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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