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        Ordu'da kaldırım işgaline yönelik denetim yapıldı

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince Altınordu ilçesinde kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:03
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        Ordu'da kaldırım işgaline yönelik denetim yapıldı
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince Altınordu ilçesinde kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, uyarılara rağmen kaldırımları işgal edenlerin malzemelerin ekipler tarafından toplandığı belirtildi.

        Son dönemde kaldırım işgallerine yönelik şikayetlerde artış yaşandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki seyyar satıcılar ile kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı. Akyazı ve Karşıyaka mahallerinde esnafın yoğun olduğu caddelerde yapılan denetimlere polis ekipleri de destek verdi. Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi ile Ali Rıza Gürsoy Caddesi ve Karşıyaka Mahallesi Ulus Caddesinde denetimlerde, kaldırımları işgal eden firmaların kaldırım üzerinde bulunan ürünlerine tezgahlarıyla birlikte el konuldu. Daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırımları boşaltmayan iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Denetimlerde, kaldırımı işgal eden reklam malzemeleri de ekipler tarafından toplandı."

        Açıklamada, denetimlerin diğer ilçelerde de süreceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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