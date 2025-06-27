Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ünye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Haziran'da Ordu ve Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun daha işlemleri tamamlandı.

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