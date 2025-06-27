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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 22:44 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:44
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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si daha tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ünye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Haziran'da Ordu ve Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun daha işlemleri tamamlandı.

        Ünye Adliyesine sevk edilen 10 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        Operasyon kapsamında dün de 14 şüpheliden 11'i tutuklanmıştı.

        Öte yandan tutuklu sayısının 18'e yükseldiği operasyona ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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