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        Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı

        Ordu'da, 100 vosvos tutkununun bir araya geldiği "17. Vosvos Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:28 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:28
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        Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı
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        Ordu'da, 100 vosvos tutkununun bir araya geldiği "17. Vosvos Şenliği" düzenlendi.

        Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen vosvos tutkunları, Altınordu Belediyesi önünde buluştu.

        Konvoyu karşılayan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, şenliğin turizme ivme kazandıran bir etkinlik olduğunu söyledi.

        Dostluğun, dayanışmanın ve renkliliğin simgesi haline gelen buluşmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Tepe, "Vosvos, her görenin yüzünde bir tebessüm oluşturan, çocukluğumuzu hatırlatan, içimizdeki o çocuksu heyecanı her daim canlı tutan bir simgedir. Bizler bu tür faaliyetlerin, kentlerin ruhunu besleyen, kültürünü yaşatan ve toplumsal bağı güçlendiren önemli değerler olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Ordu'nun her sokağında her meydanında kültüre, sanata, spora ve bu gibi özgün etkinliklere yer açmaya devam ediyoruz." dedi.

        Tepe, 6 Temmuz'da sona erecek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konvoy, şehir turunun ardından Mesudiye ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi Mesire Alanı'ndaki kampa hareket etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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