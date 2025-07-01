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        Ordu'daki Cıngırt Kalesi arkeolojik kazıların ardından turizme kazandırılacak

        Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Cıngırt Kalesi'nde arkeoloji kazılara yeniden başlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:32 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:32
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        Ordu'daki Cıngırt Kalesi arkeolojik kazıların ardından turizme kazandırılacak
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        Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Cıngırt Kalesi'nde arkeoloji kazılara yeniden başlanacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürütülen arkeolojik çalışmalara bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

        İlçenin Yapraklı Mahallesi sınırlarındaki Cıngırt Kalesi'nde kazılara kısa sürede yeniden başlanılacağı vurgulanan açıklamada, kazının Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Fatma Erol'un bilimsel danışmanlığında yürütüleceği aktarıldı.

        Cıngırt Kalesi'nde 2012'de yapılan kurtarma kazılarının ardından ikinci kazı döneminin başlatılacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kayalara oyulmuş tünel benzeri yapılar, basamaklar, nişler, taş döşemeler, bir adet dehliz ve lahit mezar tipi taş oymalar tespit edildi. Ayrıca yüzeyde bulunan çatı kiremidi ve seramik parçalarının Orta Çağ dönemine ait olduğu düşünülüyor. Alanda tespit edilen yapılar, MÖ 301-63 yılları arasında Karadeniz hinterlandında yaygın olarak kullanılan savunma ve yerleşim sistemlerine ışık tutuyor. Bu bağlamda, Cıngırt Kalesi'nin Pontus Kralı VI. Mithradates döneminde inşa edilen ve 'Phrourion' (askeri gözetleme/kale yerleşmesi) karakteri taşıyan yapılardan biri olabileceği değerlendiriliyor."

        Açıklamada, kalenin bölge turizmine kazandırılacağına da dikkat çekilerek, "Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu önemli kültürel mirasın korunmasını, tanıtılmasını ve bölge turizmine kazandırılmasını da hedefliyor. Kazılarla birlikte bölgenin tarihi dokusu daha netleşirken, alanın bilimsel açıdan değerinin yanı sıra yerel ve ulusal ölçekte kültürel turizm açısından da cazibe merkezi haline gelmesi amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.

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