Ordu'da sağanak etkili oldu

İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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