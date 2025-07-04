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        Ordu'da sağanak etkili oldu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 04.07.2025 - 22:34
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        Ordu'da sağanak etkili oldu
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Yağışın sürdüğü ilçede belediye ekipleri iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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