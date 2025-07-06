HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'da konuştu:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Hükümetimize çağrı yapalım. Kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz." dedi.

Arslan, kentteki bir otelde düzenlenen HAK-İŞ Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün arzu ettikleri gibi şu ana kadar gerçekleşmediğini söyledi.

600 bin kamu çalışanının 300 binden fazlasının HAK-İŞ'in sendikalarının üyesi olduğunu belirten Arslan, dolayısıyla kamu çalışanlarının bu kamu çerçeve protokolünde beklentilerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Arslan, 6 aylık enflasyonun yüzde 15,6 çıktığını anımsatarak, "Geçtiğimiz cuma günü bir teklif bekliyorduk ancak bu teklif gelmedi. Önümüzdeki hafta içi yeni bir teklif geleceği söyleniyor ama bu tekliflerle bizim taleplerimiz arasında büyük uçurum var. Bu işi nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Grev yapılacak yerlerde grev yapılması söz konusu olabilir. Grevin yasak olduğu yerlerde yüksek hakem kurulu söz konusu olabilir." diye konuştu.