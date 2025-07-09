Ordu'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Erol, Valilik Salonundaki toplantıda, yılın ilk 6 ayında asayiş, narkotik, siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen faaliyetlere ilişkin Vali Erol, "Asayiş olaylarıyla ilgili ilimiz genelinde, kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde 2024 yılı ile 2025 yılı kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 10,4 azalma meydana geldi, yüzde 99,9 aydınlatma oranına ulaşıldı." dedi.

Erol, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 6 ayda gerçekleştirilen 211 operasyonda 336 kişi hakkında işlem yapıldığını, 27 kişinin tutuklandığını, 11 kişi hakkında ise adli kontrol şartı kararı uygulandığını ifade etti.

Trafik denetimleriyle ilgili de bilgi veren Erol, "2025 yılı ilk 6 ayında trafik denetimleri kapsamında, 771 bin 663 araç denetlendi, 87 bin 760 araca işlem yapıldı. Ayrıca 5 bin 746 araca çakar denetimi yapılarak 4 araca işlem gerçekleştirildi. İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2025 yılının ilk 6 ayında 5 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetti." diye konuştu.