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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler meclis toplantısında konuştu:

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındığın fiyatının Ordu'da belirleneceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:30
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler meclis toplantısında konuştu:
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındığın fiyatının Ordu'da belirleneceğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısının dün Güler başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

        Toplantıda konuşma yapan Güler, gösterdikleri çaba ve verdikleri mücadele sonrası Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin, İtalyan firmanın Rekabet Kurumu'na verdiği taahhütleri yeterli bulmadığını, iptal etmesinin büyük bir aşama olduğunu vurguladı.

        Mahkemenin verdiği kararın, istinaf aşaması olduğunu ifade eden Güler, "Rekabet Kanunu her ülkenin egemenlik kanunu. Biz bunu yaptık ve bir takım yanlışları ortaya çıkardık. Bir grup çıktı, 'İtalya'ya gidelim' dedi ama ilk defa Ferrero buraya geldi. Biz rekabete karşı değiliz. Biz her şeyi adam gibi olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Güler, şunları kaydetti:

        "Daha önce de demiştim, fındığın fiyatı Ordu'da belirlenecek. Londra'da, Washington'da değil ve bunun gereğini yaptık. Güzel bir çalışmaydı ve güzel bir şekilde de bu çalışmayı gerçekleştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Rekabet Kurumunu, Tarım Bakanlığımıza, mahkememize, herkese teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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