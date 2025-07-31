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        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 18:32 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:32
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23-25 Temmuz arasında kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 207 gram sentetik uyuşturucu ve 87 sentetik ecza ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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