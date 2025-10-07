Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

        Ordu merkezli 6 ilde, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:03 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:03
        Ordu merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı
        Ordu merkezli 6 ilde, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Bilişim sistemine girme", "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçları kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, Ordu, Antalya, Erzurum, Iğdır, Zonguldak ve Yozgat'ta 7 adreste 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Operasyonda, 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 5 USB bellek, bir laptop, 2 bilgisayar, 1 tabanca ve 14 tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs yakalanmış olup Y.A.E, A.B. ile S.S. adlı 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. A.D. isimli şüpheli şahıs adli kontrolle serbest bırakılmış olup 3 şüpheli ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

