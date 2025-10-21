Ordu'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Ordu'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kurulun dördüncü toplantısı Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlendi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Valilik Salonundaki toplantıda, yılın 9 aylık döneminde istihdam edilen kişi sayısının 8 bin 105, işsizlik ödeneğinden ödenen miktarın ise 204 milyon 186 bin 907 lira olduğunu belirtti.

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işsizler ve daha iyi şartlarda iş arayanlara yönelik iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik ise meslek danışmanlığı hizmeti verildiğini anlatan Kaymak, Danışma Bilgi Sistemi hakkında bilgi verdi.

Mesleki teknik eğitim-istihdam bağlantısı konusunun da görüşüldüğü toplantı, yürütme kurulunca önerilen konuların karara bağlanmasıyla sona erdi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel ile kurul üyeleri katıldı.