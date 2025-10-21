Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Ordu'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:28 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kurulun dördüncü toplantısı Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlendi.

        Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Valilik Salonundaki toplantıda, yılın 9 aylık döneminde istihdam edilen kişi sayısının 8 bin 105, işsizlik ödeneğinden ödenen miktarın ise 204 milyon 186 bin 907 lira olduğunu belirtti.

        İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işsizler ve daha iyi şartlarda iş arayanlara yönelik iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik ise meslek danışmanlığı hizmeti verildiğini anlatan Kaymak, Danışma Bilgi Sistemi hakkında bilgi verdi.

        Mesleki teknik eğitim-istihdam bağlantısı konusunun da görüşüldüğü toplantı, yürütme kurulunca önerilen konuların karara bağlanmasıyla sona erdi.

        Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel ile kurul üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!

        Benzer Haberler

        Ordu'da trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Ordu'da trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 yaralı
        Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 yaralı
        Zemindeki kayma nedeniyle tahliye edilen binada oturan aileler: Mağduriyet...
        Zemindeki kayma nedeniyle tahliye edilen binada oturan aileler: Mağduriyet...
        Ordu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi
        Ordu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi
        Ordu'da atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Ordu'da atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Ordu'da zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluşan 2 bina mühürlendi
        Ordu'da zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluşan 2 bina mühürlendi