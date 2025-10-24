Ordu'da Turizm Çalıştayı galası yapıldı

Ordu'da, turizm potansiyelini yükseltmek amacıyla düzenlenen "Ordu Turizm Çalıştayı"nın galası gerçekleştirildi.

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda, çalıştayın son derece faydalı olduğunu söyledi.

Tüm paydaşların tek bir amaç için bir araya geldiğini belirten Kaynak, "Ordu'nun bambaşka bir cazibesi var. En tepelerinden başlayarak her yeri kendine has çok güzel özellikleri olan bir şehir." dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ise çalıştayın hayırlı olmasını dileyerek, Ordu ile ilgili yapılacak çalışmaların bitmediğini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de yerli ve yabancı ziyaretçilerin Ordu'ya gelmesi için doğal güzelliklerin, gastronominin ve tarihi zenginliklerinin ortaya koyulması gerektiğinin altını çizdi.

Güler, "3 ay değil, 4 mevsim Ordu" sloganını oluşturduklarını ve bunun altını doldurmaya çalıştıklarını dile getirdi.