        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da Turizm Çalıştayı galası yapıldı

        Ordu'da, turizm potansiyelini yükseltmek amacıyla düzenlenen "Ordu Turizm Çalıştayı"nın galası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 18:02 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:02
        Ordu'da Turizm Çalıştayı galası yapıldı
        Ordu'da, turizm potansiyelini yükseltmek amacıyla düzenlenen "Ordu Turizm Çalıştayı"nın galası gerçekleştirildi.

        AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda, çalıştayın son derece faydalı olduğunu söyledi.

        Tüm paydaşların tek bir amaç için bir araya geldiğini belirten Kaynak, "Ordu'nun bambaşka bir cazibesi var. En tepelerinden başlayarak her yeri kendine has çok güzel özellikleri olan bir şehir." dedi.

        AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ise çalıştayın hayırlı olmasını dileyerek, Ordu ile ilgili yapılacak çalışmaların bitmediğini anlattı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de yerli ve yabancı ziyaretçilerin Ordu'ya gelmesi için doğal güzelliklerin, gastronominin ve tarihi zenginliklerinin ortaya koyulması gerektiğinin altını çizdi.

        Güler, "3 ay değil, 4 mevsim Ordu" sloganını oluşturduklarını ve bunun altını doldurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak da çalıştay boyunca Ordu'nun geleceği için aynı masada buluştuklarını, aynı hedefe odaklandıklarını vurguladı.

        Çalıştay ile deniz ve yayla turizmi, gastronomi, kültürel miras, eğitim, altyapı, tanıtım, istihdam gibi konuların detaylı biçimde tartışıldığını anlatan Toparlak, "Ortaya çıkan görüşler, öneriler ve projeler bize şunu gösterdi, Ordu sahip olduğu potansiyelle yalnızca bir şehir değil, köklü kültürüyle bir marka değeri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" diye konuştu.

        Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Levent Karlıbel ile Ordu Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve Sayıştay Üyesi Mahmut Kazan'ın da konuşma yaptığı programda, çalıştaya katkıda bulunanlara plaketleri verildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi, OTSO ve Ordu Kültür Sanat Derneği öncülüğünde düzenlenen çalıştayım gala programına, Vali Muammer Erol, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan İleri, Turizm Akademisyenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, yazar ve gazeteci Yavuz Donat, araştırmacı yazar ve televizyon programı sunucusu Adnan Şahin, gastronomi yazarı Sinan Canlı ile davetliler ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

