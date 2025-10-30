Ordu'da kamyonun çarptığı kadın yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaralandı.
İlçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde Levent Sarı (39) yönetimindeki 52 AFZ 572 plakalı kamyon, yolun kenarında bekleyen Pakize Sezer'e (61) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
