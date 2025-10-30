Habertürk
        Ordu'da kamyonun çarptığı kadın yaralandı

        Ordu'da kamyonun çarptığı kadın yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 18:59 Güncelleme: 30.10.2025 - 18:59
        Ordu'da kamyonun çarptığı kadın yaralandı
        Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaralandı.

        İlçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde Levent Sarı (39) yönetimindeki 52 AFZ 572 plakalı kamyon, yolun kenarında bekleyen Pakize Sezer'e (61) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

