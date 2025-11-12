Habertürk
Habertürk
        Ordu'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Ordu'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 19:24 Güncelleme: 12.11.2025 - 19:24
        Ordu'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Kıranyağmur Mahallesi'ndeki maden ocağında çalışan İsmail Kara'nın (56) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Kara'nın kamyon kabinine sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

