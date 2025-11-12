Ordu'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Ordu'nun Ulubey ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kıranyağmur Mahallesi'ndeki maden ocağında çalışan İsmail Kara'nın (56) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kara'nın kamyon kabinine sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
