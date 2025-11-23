Ordu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Yalçuva, emniyet güçlerinin gerekli incelemeleri yürüttüğünü belirterek, "Olayın tüm yönleri titizlikle değerlendirilecek, gereken her adım atılacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, yangının söndürülmesinde görev alan personel ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kovancılı Mahallesi'nde fındık bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam etti.

