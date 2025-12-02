Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Ünye
Hakemler:Burhan İlhan, Erkan Yıldırım
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Oğuzhan Karasu, Esmaeilnezhad, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Vefa Yılmaz (Oktay Tetik, Muhammed Aray, Butko, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Tarakçı)
Gaziantep Gençlikspor: Hetman, Okay Uğur, Yusuf Eken, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Lescov (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Halil İbrahim Kurt, Onur Ulaş Topbaşlı)
Setler: 25-23, 30-28, 30-28
Süre: 109 Dakika (34, 40, 35)
ORDU
