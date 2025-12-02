Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 17:55 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salon:Ünye

        Hakemler:Burhan İlhan, Erkan Yıldırım

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Oğuzhan Karasu, Esmaeilnezhad, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Vefa Yılmaz (Oktay Tetik, Muhammed Aray, Butko, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Tarakçı)

        Gaziantep Gençlikspor: Hetman, Okay Uğur, Yusuf Eken, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Lescov (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Halil İbrahim Kurt, Onur Ulaş Topbaşlı)

        Setler: 25-23, 30-28, 30-28

        Süre: 109 Dakika (34, 40, 35)

        ORDU

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklamala
        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklamala
        Ordu'da aranması bulunan 37 şahıs yakalandı
        Ordu'da aranması bulunan 37 şahıs yakalandı
        Ordu'da bir haftada 16 binden fazla araç ve sürücüsü denetledi
        Ordu'da bir haftada 16 binden fazla araç ve sürücüsü denetledi
        OBB'den Altınordu'da 6,5 yılda 42 bin metreküp taş duvar çalışması
        OBB'den Altınordu'da 6,5 yılda 42 bin metreküp taş duvar çalışması
        Ordu'da narenciye hasadına başlandı
        Ordu'da narenciye hasadına başlandı