        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da down sendromlu 7 genç kızın "gelinlik" hayali gerçek oldu

        Ordu'da down sendromlu 7 genç kızın gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 21:31 Güncelleme: 04.12.2025 - 21:31
        Ordu'da down sendromlu 7 genç kızın "gelinlik" hayali gerçek oldu
        Ordu'da down sendromlu 7 genç kızın gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçekleşti.

        Ordu İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi tarafından kentteki down sendromlu kızların hayallerini gerçeğe dönüştürmek üzere çalışma başlattı.

        Saçı ve makyajı yapıldıktan sonra gelinliğini giyen Kübra Altınbaş, İlknur Berber, Halenur Yarar, Esma Güdük, Aslı Kıyak, İremgül Olgun ile Güzide Kırcan için Altınordu ilçesindeki bir düğün salonunda organizasyon düzenlendi.

        7 genç kız salonda çalan müzik eşliğinde aileleri ve arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp dans etti.

        Ordu Müftülüğü İl Engelli Koordinatörü Yekta Köse, gazetecilere, down sendromlu bir kızın kendilerine ulaşarak arkadaşlarıyla böyle bir organizasyon düzenlenmesi yönünde talepte bulunduğunu söyledi.

        Bu talebi iş insanlarının ve şoför esnafının destekleriyle hayata geçirdiklerini belirten Köse, kızların organizasyonda gönüllerince eğlendiğini ve oldukça mutlu olduğunu ifade etti.

        Köse, sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

        Gelinlik giyme hayaline kavuşan Esma Güdük ise "Çok mutluyum. Rüyalarıma giriyordu bu. Gelinlik giyme hayalim gerçek oldu." dedi.

        Aslı Kıyak da "Gelinlik giydim ve çok mutlu oldum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

