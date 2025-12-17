Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:39 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:39
        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Efe Can K. yönetimindeki 61 TK 935 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde Erkan D. idaresindeki 52 AR 159 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Erkan D, İlhan A, Yeliz B, Deniz D. ile Ferda Nur B. yaralandı.

        Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İlhan A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

