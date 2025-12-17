Ordu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Efe Can K. yönetimindeki 61 TK 935 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde Erkan D. idaresindeki 52 AR 159 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada Erkan D, İlhan A, Yeliz B, Deniz D. ile Ferda Nur B. yaralandı.
Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İlhan A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
