        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kış manzarası havadan görüntülendi

        Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çambaşı Yaylası, güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:51 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:51
        Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kış manzarası havadan görüntülendi
        Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çambaşı Yaylası, güzel görüntü oluşturdu.

        Kentte iki gündür etkili olan yağışın ardından 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

        Yaylada zaman zaman oluşan sis, karla birlikte güzel manzara oluşturdu.

        Öte yandan bölgede hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besiciler, dönüş yolculuğunu sürdürdü.

        Bu arada ormanlık alanların karla buluşması drone ile görüntülendi.

