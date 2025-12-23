Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Eski Çaybaşı Belediye Başkanı Reşat Sarıkoca'nın cenazesi toprağa verildi

        Eski Çaybaşı Belediye Başkanı Reşat Sarıkoca'nın (83) cenazesi defnedildi.

        23.12.2025 - 16:29
        Eski Çaybaşı Belediye Başkanı Reşat Sarıkoca'nın cenazesi toprağa verildi
        Sarıkoca için 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında belediye başkanı olarak görev yaptığı Çaybaşı Belediye binası önünde tören düzenlendi.

        Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Sarıkoca'nın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hizmetleriyle ilçemize önemli katkılar sunan ve gönüllerde iz bırakan merhum Reşat Sarıkoca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı dilerim." dedi.

        Sarıkoca için daha sonra Çaybaşı Merkez Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Sarıkoca'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Sarıkoca'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Volkan Oral, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

