HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Ordu'da konuştu:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Temennimiz asgari ücretin tespit komisyonunun yapısının değişmesi, ilkelerinin değişmesi, kriterlerin değişmesi." dedi.

Arslan, bir otelde düzenlenen HİZMET-İŞ Ordu Şube Başkanlığı 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in, 22 Ekim'de 50. yılını doldurduğunu söyledi.

Konfederasyonun geçmiş 50 yılının muhasebesini yaptıklarını dile getiren Arslan, "Gelecek 50 yılın vizyonunu da oluşturduk. Bizim güzel, heyecanlı, onurlu günümüzü Sayın Cumhurbaşkanı'mız da şereflendirdi. Bizim için büyük bir gurur kaynağıydı." ifadesini kullandı.

Arslan, çalışma hayatına yönelik yaptıkları reformlara işaret ederek, "Tabii ki eksiklerimiz vardı, hala çözmemiz gereken sorunlar var. Bu sorunları da inşallah yeni dönemde çözmek için HAK-İŞ olarak birlikte mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye gündeminin yoğun olduğunu belirten Arslan, "Çalışma hayatının gündemi, 20 gündür, 22 gündür yine asgari ücret tartışmalarıyla geçiyor. Biz bu tiyatroyu 50 yıldır yaşıyoruz. Konfederasyonumuz HAK-İŞ hep şunu söyler, asgari ücret tespiti, tespit komisyonunun yapısıyla doğrudan ilgilidir. Eğer asgari ücret tespit komisyonunu sağlıklı bir şekilde oluşturamazsak, buradan çıkacak olan asgari ücretin de sağlıklı olmayacağını hep anlatır." dedi.

Arslan, HAK-İŞ olarak süreçte asgari ücret tespit komisyonunun neden değişmesini istediklerini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, bu yönde asgari ücret tespit komisyonu nasıl olmalı, asgari ücret tespiti nasıl yapmalı, komisyonda kimler yer almalı ve bu ülke için en doğrusu nedir konuları üzerine sempozyum düzenlediklerini ifade etti. Söz konusu sempozyumun sonuçlarını ilgili kesimlere ilettiklerini aktaran Arslan, asgari ücret komisyonunun çalışmalarına dikkati çekti. Arslan, muhtemelen bu hafta asgari ücretin belirleneceğini dile getirerek, yeni bir komisyon oluşturulmasının önem arz ettiğini söyledi. Yeni bir komisyon oluşturulmasını Türkiye'nin hak ettiğini belirten Arslan, "1970'li yılların bu mevzuatını artık Türkiye taşıyamıyor. Çünkü oradaki düzenleme 'en büyük konfederasyon yer alır' diyor. Diğer konfederasyonları, diğer işçi kesimini yok sayan bir 70'li yılların zihniyet dünyası var. Bunun artık ortadan kaldırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Arslan, asgari ücrete yönelik dünyadan örneklere dikkati çekerek, HAK-İŞ olarak taleplerinin birinin de asgari ücret belirlenirken evli ve 2 çocuklu işçinin hedef alınması olduğunu ifade etti.

- "Asgari ücret sadece asgari ücret olmalı" Birçok şeyin asgari ücrete endeksli olduğuna işaret eden Arslan, "Bütün bu asgari ücrete endeksli olan işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı, taban dahil pek çok konu gerçekten önemli. Bunların asgari ücretten koparılması gerekiyor. Asgari ücret sadece asgari ücret olmalı. Bunlar için hükümet başka bir düzenleme yapabilir." diye konuştu. Arslan, hakikaten asgari ücretle çalışanları ilgilendiren bir düzenleme yapılması gerektiğini, bu sayede vergi kayıpları gibi sorunların da önüne geçilebileceğini ifade etti. "Temennimiz asgari ücretin tespit komisyonunun yapısının değişmesi, ilkelerinin değişmesi, kriterlerin değişmesi" diyen Arslan, şunları söyledi: "Temel kriterler şu anda asgari ücrette TÜİK'in enflasyonu esas alınıyor. TÜİK gerçekten Avrupa ile de entegre olmuş önemli bir kurumumuz. Bu kurumun tespitlerine, bu kurumun belirlediği rakamlara pek çoğu itiraz ediyor. Bu itirazı biz kurumun kendisine değil, kurumun belirlediği enflasyon sepetine yönelik itirazımız var. Bizim sepetimizle yani asgari ücretlinin sepeti ile TÜİK'in sepeti arasında sorun var. İşçilerin harcama sepetinin en önemli bölümünü gıda enflasyonu oluşturuyor. Gıda ile beraber kira oluşturuyor, enerji oluşturuyor, ulaşım oluşturuyor. TÜİK'in sepetinde bunlar belli oranlarda yer alıyor. Çünkü ülke genelinde enflasyon belirleniyor. Biz de diyoruz ki işçilerin asgari ücretinin sepetine uygun bir kriter belirleyelim."