Ordu'da kardeşini silahla öldüren kişi gözaltına alındı

        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:53 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:53
        Çınarlık Mahallesi'ndeki evlerinde İ.G. ile kardeşi K.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.G, kardeşi K.G'ye tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, K.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüpheli İ.G. ise olay yerinde polislerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

