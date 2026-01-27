Habertürk
        Karadeniz'de hamsi salamurası zamanı

        Karadeniz Bölgesi'nde sofraların vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen hamsinin salamurasının yapımına başlandı.

        Giriş: 27.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:12
        Karadeniz'de hamsi salamurası zamanı
        Karadeniz Bölgesi'nde sofraların vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen hamsinin salamurasının yapımına başlandı.

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde balıkçılar, hamsinin mevsimi dışında da tüketilebilmesi için salamurasının yapımını sürdürüyor.

        Balıkçılar ve işletmeler tarafından hazırlanan hamsi salamurası, il dışından da talep görüyor. 5 kilogramlık bidonlarda hazırlanan hamsi salamurası, 1000 ile 1500 lira arasında satışa sunuluyor.

        Balıkçı Tarık Arslantürk, AA muhabirine, hazırladıkları hamsi salamurasını satışa sunduklarını söyledi.

        Hamsinin kışın bolca tüketildiğini belirten Arslantürk, "Yazın da bulunmuyor. Yazın tüketilmesi için salamurasını yapıyoruz. Yaptığımız bu işlem ortalama 3-4 saat sürüyor. Daha sonra içerisine tuz, defne yaprağı ve limon ilave ederek hazırladığımız salamuralar satışa hazır hale geliyor." dedi.

        Vatandaşların salamuraya ilgi gösterdiğini anlatan Arslantürk, özellikle il dışından sipariş aldıklarını ifade etti.

