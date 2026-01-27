Habertürk
Habertürk
        Ünye'de samanlık yandı

        Ünye'de samanlık yandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde yangın çıkan samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 13:25 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:25
        Ünye'de samanlık yandı
        Denizbükü Mahallesi'nde Ahmet Tokaç'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Denizbükü Mahallesi'nde Ahmet Tokaç'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

