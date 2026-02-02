Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da Millet Bahçesi projesinde çalışmalar sürüyor

        Ordu'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen Millet Bahçesi projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:32 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da Millet Bahçesi projesinde çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen Millet Bahçesi projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Millet Bahçesi ve beraberinde yapılan 2 bin araçlık otoparkın Ordu için önemli bir kazanım olacağını belirtti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un isteği üzerine projenin revize edilerek 416 araçlık olarak planlanan otoparkın 2 bin araçlık kapasiteye çıkarıldığını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

        "Muhteşem bir park alanı ortaya çıkacak. Ordu'muza, Karadeniz’imize ve ülkemize çok güzel bir tesis kazandırıyoruz. Mutluluğumuz büyük. Yatırımın bir an evvel tamamlanmasını bekliyoruz. Kent meydanı, sosyal ve kültürel aktivite alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile 7’den 70’e herkesin keyifle vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı haline gelecek olan Millet Bahçesi ve yeraltı otoparkının tamamlanmasıyla birlikte Altınordu şehir merkezindeki otopark sorunu önemli ölçüde çözüme kavuşacak."

        Güler, Millet Bahçesi'ndeki otoparkın yanı sıra eski otogar alanında 500, Park Melet'te 500 ve Millet Düzü'nde 241 araçlık otopark çalışmalarının sürdüğünü aktardı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Antalya'da sağanak yerini çöl tozuna bıraktı!
        Antalya'da sağanak yerini çöl tozuna bıraktı!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı

        Benzer Haberler

        Ordu'ya 2 bin araçlık otopark Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet H...
        Ordu'ya 2 bin araçlık otopark Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet H...
        Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılar sezona hazırl...
        Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılar sezona hazırl...
        Ordu'da karla kaplı parkurda off-road heyecanı
        Ordu'da karla kaplı parkurda off-road heyecanı
        Ordu'da etkili olan sis hava ulaşımında aksamaya neden oluyor
        Ordu'da etkili olan sis hava ulaşımında aksamaya neden oluyor
        Ordu'daki Perşembe Yaylası'nda off-road etkinliği yapıldı
        Ordu'daki Perşembe Yaylası'nda off-road etkinliği yapıldı
        Ordu'da bin 700 rakımlı yaylada renkli kar festivali Büyükşehir Belediye Ba...
        Ordu'da bin 700 rakımlı yaylada renkli kar festivali Büyükşehir Belediye Ba...