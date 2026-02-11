Canlı
        Ordu Haberleri

        Ordu'da sahilde bulunan insansız hava aracı, SAS ekiplerince incelendi

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 18:05 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:05
        Ordu'da sahilde bulunan insansız hava aracı, SAS ekiplerince incelendi
        Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde bulunan insansız hava aracı, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerince incelendi.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Kırkevler Plajı'nda dün yürüyüş yaptıkları sırada kıyıda bir cisim olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, güvenlik önlemi alarak bölgeye girilmesine izin vermedi.

        Cismin insansız hava aracı olduğu belirlendi. İstanbul'dan kente gelen SAS ekiplerince insansız hava aracında bugün inceleme yapıldı.

        Herhangi bir patlayıcı ve tehlikeli duruma rastlanmayan insansız hava aracı, polis ekiplerince kriminal inceleme yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı.

