Sakarya'da sahilde ölü bulunan Ordulu balıkçının cenazesi toprağa verildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize açıldığı balıkçı teknesinin batması sonucu boğulduğu değerlendirilen Mustafa Ünlü'nün cenazesi, memleketi Ordu'da son yolcuğuna uğurlandı. Ünlü'nün cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ndeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'ne getirilen Ünlü'nün cenazesi, öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Ünlü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.