        Ordu Haberleri

        Ordu ve Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

        Ordu ve Rize'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

        11.02.2026 - 12:28
        Ordu ve Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Ordu ve Rize'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Ordu'nun Kabadüz, Akkuş, Mesudiye, Korgan, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Kabadüz'e bağlı 1500 rakımlı Turnalık Yaylası yağışın ardından beyaza büründü.

        Bölgede karla birlikte sis de etkili oluyor.

        - Rize

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki tarihi Zil Kale ve Ayder Yaylası'nda kar etkisini gösterdi.

        Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.


        Gece saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası Zil Kale'nin surları ve çevresindeki ormanlık alan ile Ayder Yaylası'ndaki çam ağaçları ve yayla evlerinin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

        Görülmeye değer kar manzarası dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

