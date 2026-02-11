Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da kuaförlerde trafik kurallarının önemi anlatılacak

        Ordu'da kuaför salonlarındaki televizyonlardan trafik kurallarına uyulmasının önemi aktarılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:03 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kuaförlerde trafik kurallarının önemi anlatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da kuaför salonlarındaki televizyonlardan trafik kurallarına uyulmasının önemi aktarılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında "Trafikte 1 can kaybı bile fazladır" anlayışıyla il genelindeki kuaför salonlarında hizmet alan vatandaşlara yönelik farkındalık projesi başlatıldı.

        "Başınıza her zaman güzel şeyler gelsin" mottosuyla yürütülecek proje kapsamında, kuaför salonlarındaki televizyon ekranlarında emniyet kemeri, kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemini vurgulayan kısa videolar yayınlanacak.

        Bu faaliyetle il genelinde aylık ortalama yirmi 25 bin, 6 aylık proje süresince ise toplam 150 bin kişiye doğrudan ulaşılması hedefleniyor.

        Eş zamanlı olarak sosyal medya platformlarında "#BAŞINIZA HERZAMAN GÜZEL ŞEYLER GELSİN" etiketiyle geniş kitlelere erişim sağlanması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!

        Benzer Haberler

        Ordu ve Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Ordu ve Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Milli boksör Sahranur'un hedefi Gençlik Olimpiyatları
        Milli boksör Sahranur'un hedefi Gençlik Olimpiyatları
        Ordu'da jandarma aranan 63 şüpheliyi yakaladı: 25 tutuklama
        Ordu'da jandarma aranan 63 şüpheliyi yakaladı: 25 tutuklama
        Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
        Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
        Ordu'da sahilde insansız hava aracı parçası bulundu
        Ordu'da sahilde insansız hava aracı parçası bulundu
        Ordu'da otomobilin çarptığı kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Ordu'da otomobilin çarptığı kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında