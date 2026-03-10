Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordulu Gümüş çiftinin hazırladığı ramazan pideleri yarım asırdır sofralarda

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da 51 yıldır kendilerine ait fırında hizmet veren Cemil ve Vicdan Gümüş çifti, geleneksel ramazan pidesini bu yıl da ilk günkü heyecanla sofralara ulaştırıyor.

        Giriş: 10.03.2026 - 13:01
        Altınordu ilçesinde 62 yıl önce evlenen Gümüş çifti, 1975'te Saray Mahallesi'nde kendilerine ait ekmek fırınını açtı.

        Ekmeğin yanı sıra pide çeşitleri de yapan çift, uzun yıllar aynı yerde hizmet vermelerinden dolayı mahalle sakinlerinin vazgeçilmez lezzet durakları arasında yer alıyor.

        Mesleğe ilk kez 1964'te başladığını belirten 76 yaşındaki Cemil Gümüş, AA muhabirine, evlenmesinin ardından 1975'te eşi Vicdan Gümüş ile açtıkları fırında halen çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Ramazan pidesinin bu aya ait özel bir lezzet olduğunu dile getiren Gümüş, "Pide ramazanın geleneklerinden bir tanesi. Ramazana özel olduğu için akşamları satılıyor. Benim yaptığım tercih edilerek alınan bir pide." ifadelerini kullandı.

        - "Mesleğimi sevdiğim için devam ediyorum"

        Gümüş, aile ortamında çalışmanın kendileri için önemli olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Emekliliğe ayrıldık ama çalışıyoruz. Pazar günleri kıymalı pideyi hanımla ve ustayla yapıyoruz. Ramazan pidesini de kendim pişiriyorum, hanım satıyor. Bu işi beraber yürütüyoruz. İşini severek yaparsan zevk alırsın. Severek yapmazsan zaten yapamazsın. Ben de mesleğimi sevdiğim için devam ediyorum. Şu anda faal olarak benden yaşlı bir ağabeyimiz yapmıyor. Herkes çocuğuna bıraktı ama biz halen devam ediyoruz."

        Gümüş, fırında eşinin yanı sıra oğlu ve 5 çalışan ile hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

        - "Severek bu işi yapıyorum"

        Evlenmesinin ardından eşiyle aynı fırında çalışmalara başlayan 72 yaşındaki Vicdan Gümüş ise ekmek ve pidelerin hazırlanması aşamalarında yer aldığını kaydetti.

        Eşi ile bir arada bulunmanın keyifli olduğunu belirten Gümüş, "Onunla çalışmak çok güzel, severek bu işi yapıyorum. Sabah severek gelir akşam da giderim. Şimdi ramazanda pide yapıyoruz. Tezgahta ben kalıyorum. Sabah geldiğimizde bizim yemeğimizi hazırlarım. Fırına da atar orada pişiririz. Akşam olunca da pidemi satarım. Akşamüstü çok yoğun oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

