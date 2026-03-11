Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Fenerbahçe karşısında galibiyet hedefliyor

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Medicana karşısında galibiyet hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:17
        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Fenerbahçe karşısında galibiyet hedefliyor

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Medicana karşısında galibiyet hedefliyor.

        Akkuş Belediyespor Menajeri Soner Efil, AA muhabirine, ligin 24. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacaklarını hatırlattı.


        Takımın maçın hazırlıklarına Ünye'de devam ettiğini ifade eden Efil, kadroda eksik oyuncu bulunmadığını aktardı.

        Efil, sezonun tamamlanmasına üç maç kaldığına değinerek, "Bunlardan en kritik olan, Fenerbahçe Medicana maçı. Bu maçı kazanarak lige tutunma umutlarımızı son iki karşılaşmaya taşımak istiyoruz." diye konuştu.

        Daha önce büyük takımlara karşı galibiyet aldıklarını hatırlatan Efil, Fenerbahçe karşısında aynı performansı göstererek kazanmak istediklerini belirtti.

        Matematiksel olarak halen ligde kalma şanslarının bulunduğunu dile getiren Efil, "Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacağımız zorlu maça İstanbul'daki taraftarlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

