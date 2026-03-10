Canlı
        Ordu Haberleri

        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Ordu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Ordu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


        İrfan D. idaresindeki 55 ACR 005 plakalı otomobil, Kumru-Korgan kara yolunun Karamolla mevkisinde İbrahim Z'nin kullandığı 52 ACS 542 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Yasemin Z, Barış Z, Defne Z. ve Halime D. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

