Ordu'da uyuşturucu operasyonları sürüyor

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1117 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda uyuşturucu alanında başarılı operasyonlara imza atıldı.

Fatsa'da yapılan çalışmalarda 1 araçta ve şüpheli 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 68 adet ecstasy hap ile 20 gram esrar maddesi, ayrıca şahsın ikametinde yapılan aramada ise 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bu şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Yine Fatsa'da şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerilerinde yapılan aramada 13 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Ünye'ye yapılan çalışmalarda ise 1 şahısta 6 gram, 3 şahısta 19 gram, 1 şahısta 3 gram, 1 şahısta 2 gram, 2 şahısta 24 gram, 3 şahısta 3 gram esrar ele geçirildi.

Uygulamalarda Çaybaşı ilçesinde bir fındık bahçesinde dikili vaziyette 1 kök kenevir bitkisi ele getirilerden, Ulubey ilçesinde de 1 ikamette yapılan aramada 30 gram esrar maddesi ele geçirildi.

ORDU 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:46

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.