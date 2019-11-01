Ordu\u2019nun Fatsa il\u00e7esi Bolaman Anadolu Lisesi \u00f6\u011fretmen ve \u00f6\u011frencileri toplad\u0131klar\u0131 eski oyuncaklar\u0131 tamir edip yard\u0131ma ihtiyac\u0131 olan \u00e7ocuklara da\u011f\u0131tacaklar. Eski y\u0131pranm\u0131\u015f oyuncaklar\u0131 toplayan okul \u00f6\u011fretmen ve \u00f6\u011frencileri \u00f6nce tamir ederek oyuncaklar\u0131 yeni bir hale getirdikten sonra ihtiyac\u0131 olan \u00e7ocuklar\u0131 kurduklar\u0131 ekiplerle da\u011f\u0131tacaklar. Projenin mimarlar\u0131ndan okul \u00f6\u011frencisi S\u0131la Nur Terzi, \u201cEski oyuncaklar minik \u00e7ocuklar i\u00e7in yenilensin projesi kapsam\u0131nda karde\u015flerimizi mutlu etmek i\u00e7in okulca yola \u00e7\u0131kt\u0131k. Bu anlamda herkes bu kampanyam\u0131za kat\u0131larak okulda olu\u015fturdu\u011fumuz oyuncak kutusuna eski oyuncaklar\u0131 getirdiler. Bizler onlara tamir ederek k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklara verece\u011fiz. Amac\u0131m\u0131z imkan\u0131 olmay\u0131p da oyuncak alamayan \u00e7ocuklar\u0131 oyuncak sahibi yapmak. Kampanyaya ilgi \u00e7ok g\u00fczel. T\u00fcm Fatsa\u2019n\u0131n bu kampanya ya kat\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz\u201d dedi. Proje koordinat\u00f6r\u00fc okul \u00f6\u011fretmenlerinden Eylem Ayd\u0131n ise, \u201c\u00d6\u011frencilerimiz ile bu projeyi daha geli\u015ftirerek t\u00fcm il\u00e7e geneline yaymak istiyoruz. Projemiz \u00e7ok anlaml\u0131 ve g\u00fczel. Her \u00e7ocu\u011fu oyuncak ile bulu\u015fturmak istiyoruz\u201d diye konu\u015ftu.